Politico – РФ выигрывает у Запада в борьбе за симпатии развивающихся стран

Сегодня РФ и Запад борются за поддержку со стороны развивающихся стран, и ситуация складывается не в пользу последнего. Как пишет Politico, вооружившись пропагандистскими инструментами, сверхдержавы каждая по-своему призывают эти страны встать на их сторону. Но, в отличие от прошлого века, на сей раз эти государства непросто заставить сделать свой выбор, да это вряд ли и нужно. Однако Москва это понимает, а Запад — нет, поэтому РФ и побеждает в этой борьбе.



AP

В условиях роста цен на энергоресурсы и продовольствие, безудержной инфляции, волнений в обществе и страха перед очередным общемировым спадом западный и российский блоки снова начали борьбу за поддержку со стороны государств развивающегося мира. Как пишет Politico, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, а также российский министр иностранных дел Сергей Лавров, глава оборонного ведомства КНР Цинь Ган, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский вице-президент Камала Харрис последние 12 месяцев непрестанно наносят получающие широкую огласку визиты в Африку. Вооружившись пропагандистскими инструментами, эти сверхдержавы каждая по-своему призывают страны Африки встать на их сторону. Но, в отличие от прошлого века, на сей раз эти государства непросто заставить сделать свой выбор, да это и вряд ли нужно делать, однако Москва это понимает, а Запад — нет.

Как продолжает автор статьи, депутат парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба говорит, что ни для кого не секрет, что Африка не хочет открыто осуждать Россию за её спецоперацию на Украине, а также участвовать в деятельности Запада по введению санкций против этой страны и по её изоляции. Этот регион, как и прежде, с распростёртыми объятиями приветствует своего давнего партнёра и осуждает конфликт, но не Москву.

Например, РФ доставила в Малави десятки тысяч тонн удобрений в условиях глобального дефицита — и попавшие в отчаянное положение фермеры расценили это как небесный дар. А министр сельского хозяйства благодарно назвал Москву истинным другом. Такие настроения получат дальнейшую поддержку, так как Кремль объявил о своих планах направить в страны континента 260 тыс. тонн удобрений.

А в Республике Конго правительство подписало с Россией пять крупных соглашений о сотрудничестве, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной. В частности, эти договорённости предусматривают строительство нового нефтепровода и укрепление военного сотрудничества.

Возглавляет всеобщее «наступление улыбок» Сергей Лавров, который в текущем году успел побывать в ЮАР, Эсватини, Анголе, Эритрее, Мали, Судане и Мавритании. Эта волна способствует усилению пророссийских настроений на всём континенте и резко отличается от недавней африканской авантюры Макрона, которая закончилась полным провалом.

Самым серьёзным проявлением бестактности и нечуткости за всю поездку Макрона был его фактический отказ осудить действия Руанды, которая поддерживает повстанцев из Движения 23 марта, бесчинствующих на востоке Демократической Республики Конго, хотя на пресс-конференциях его неоднократно просили об этом. Французский президент разглагольствовал о «новых взаимоотношениях» и «новом начале», однако его всплеск эмоций стал очередным неприятным напоминанием о том, что Европа издавна относится к Африке с высокомерием и весьма неоднозначно. Из-за такого отношения многолетнее политическое и военное влияние Европы на континенте не привело к существенным успехам ЕС в этом регионе, а если говорить откровенно, даже подорвало его политику.

«Африканцы это понимают и отказываются принимать подобное отношение. Об этом свидетельствует усиление антифранцузских настроений в Западной Африке. РФ и Китай тоже небезупречны, но они воспользовались представившейся возможностью», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что совершенно очевидно, что отношения между старым и новым миром останутся напряжёнными, пока не изменятся основополагающие допущения и представления. Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий, — это для него весьма характерно. Это система помощи и торговли, поддерживающая дисбалансы и пороки, которые Запад якобы устраняет. Это дискуссия о международном праве и ценностях, которая просто трещит по швам на фоне прежних правонарушений и нынешних призывов к реформам. Это также переговоры о финансировании борьбы с изменениями климата, срочность и безотлагательность которой очень быстро сходит на нет, когда речь заходит об экономических интересах Запада.

«США и Европа могут остановить движение по этой траектории только в том случае, если постараются заложить совершенно новый фундамент отношений со странами Африки и Азии, отказавшись от своих представлений об истинном значении уважительного партнёрства между одинаково легитимными странами», — заключает Джереми Лиссуба.