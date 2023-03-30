 

Пытавшийся провезти в животе наркотики москвич умер на борту самолета

30.03.2023, 15:27, Новости дня
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Житель российской столицы пытался в животе ввезти в Россию из Венесуэлы 777 граммов наркотиков. Во время полета мужчина скончался на борту самолета из-за передозировки веществом.

Уточняется, что россиянин летел в Москву из города Порламар. Экспертиза подтвердила наличие в желудке у пассажира 82 контейнеров с жидким веществом. По факту случившегося организована проверка, передает RT.


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