Пытавшийся провезти в животе наркотики москвич умер на борту самолета
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Житель российской столицы пытался в животе ввезти в Россию из Венесуэлы 777 граммов наркотиков. Во время полета мужчина скончался на борту самолета из-за передозировки веществом.
Уточняется, что россиянин летел в Москву из города Порламар. Экспертиза подтвердила наличие в желудке у пассажира 82 контейнеров с жидким веществом. По факту случившегося организована проверка, передает RT.
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