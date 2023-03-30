 

Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы

30.03.2023, 12:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва – многомиллионный мегаполис, который по уровню жизни, возможностям и перспективам ничуть не уступает европейским столицам. Именно поэтому город привлекает внимание жителей остальных регионов России, а также зарубежных стран. Не случайно 85% арендной недвижимости занимают гости столицы.

Об этом сообщает портал “Инком-Недвижимость”. По данным исследования, лишь 15% лотов на столичном рынке недвижимости арендуют молодые москвичи, желающие съехать от родителей, или же граждане, сдающие свою квартиру дороже и арендующие другую дешевле, или же те, кто снимает жилье в ожидании строительства.

Подавляющее же число арендаторов – это гости Москвы из регионов или стран постсоветского пространства. Популярностью у нанимателей пользуются одно– или двухкомнатные бюджетные квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью.

В марте 2023 года экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы, уверены аналитики. Как отмечает RT, в первый месяц весны спрос на аренду бюджетных квартир в столице вырос на десять процентов. Данные показатели соответствуют аналогичному периоду 2021 года, уточняет ОСН.

Аналитики подчеркивают, что лишь 25% собственников недвижимости готовы что-либо улучшать в своих квартирах для потенциальных клиентов. Еще 40% солганы сделать это после получения оплаты за первый месяц.

35% арендаторов Москвы вообще не собираются вкладываться в недвижимость, говорится в исследовании. При этом часть из них уже сделала ремонт в сдаваемой квартире, а часть согласна предоставить скидку на недвижимость.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.23 / В мире: Китайский шар вскрыл проблемы ПВО США

19.02.23 / Global Times: После Украины НАТО якобы начнет войну в Тайване

11.10.20 / Во Франции из-за последствий COVID-19 резко вырос уровень бедности

06.07.20 / Guardian – пандемия повергает Латинскую Америку в пучину бедности и хаоса

07.02.21 / Искусственный интеллект обучили игре на пианино

02.03.22 / Российские ученые нашли новое средство от болезни Альцгеймера

11.07.21 / В РПЦ не исключили церковного раскола в Белоруссии

25.06.20 / Ла Лига. “Реал” обыграл “Мальорку” и продолжает лидировать

22.05.21 / Против закона о ремонте выступают крупные корпорации

05.01.21 / Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика