 

Половина россиян занимались ремонтом в 2022 году

30.03.2023, 9:45, Новости дня
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В прошлом году 51% россиян ремонтировали собственное жилье. Чаще всего речь шла о работах косметического характера. На капитальный ремонт решились 7% опрошенных, а 1% респондентов пришлось заняться и тем, и другим видом ремонта.

Косметическим ремонтом занимались преимущественного граждане от 45 лет и старше и чаще всего выполняли все работы собственными силами.

Капитальный ремонт оказался прерогативой молодежи в возрасте до 24 лет, а также тех, кто проживает в доме/коттедже, а не в квартире.

Почти половина ремонтных работ – 47% – была связана со стенами и включала поклейку обоев, шпатлевку и покраску стен, установку настенных панелей. Еще 36% работ были связаны с полом, а именно – укладкой напольного покрытия.

Только 7% респондентов, занимавшихся ремонтом в прошлом году, обратились к специалисту по дизайну интерьера. Среди тех, кто заказал эту услугу, преобладают молодые мужчины, проживающие в Москве, с доходом более 60 тыс. рублей в месяц.


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