Глава МВФ оценил влияние продолжающегося конфликта в Украине на мировую экономику

Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что 2023 год, согласно прогнозам МВФ, будет сложным для мировой экономики. Она заявила, что влияние украинского конфликта приведет к тому, что темпы роста ВВП мировой экономики будут ниже, чем прогнозирует МВФ.

Мировая экономика уже некоторое время переживает потрясение за потрясением. По словам главы МВФ, ожидается, что 2023 год будет еще одним сложным годом. Темпы роста мировой экономики опустятся ниже 3 процентов из-за последствий войны на Украине. Кроме того, Георгиева отметила, что в мире наблюдается быстрый переход от низких процентных ставок к гораздо более высоким. Она заявила, что инфляция неизбежно вызывает потрясения в банковском секторе некоторых стран.

Согласно последнему отчету МВФ, цены на продукты питания и энергоносители снизились по сравнению с мартовским пиком 2022 года. Это связано с продолжающейся волатильностью цен на сырьевые товары. Однако эти цены все еще очень высоки и представляют угрозу продовольственной безопасности и глобальной энергетической безопасности.

Эксперты отмечают, что власти государств часто используют крайние и неграмотные методы, чтобы остановить “тревожную” ситуацию. МВФ посоветовал странам использовать скоординированный подход, чтобы остановить фрагментацию глобального экономического роста.