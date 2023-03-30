 

Извержение вулкана на Курильских островах засняли на видео

30.03.2023, 4:10, Новости дня
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На острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области произошло извержение вулкана, сообщает телеканал “360”. В СМИ попало несколько видео с места происшествия. В частности, запись предоставил Пятый канал.

Ближайшим к вулкану является город Северо-Курильск. Отмечается, что жители не почувствовали запаха сероводорода, также обошлось без пеплопада. На видео заметно, как темный столб пепла поднимается в голубое небо.


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