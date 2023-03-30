 

Элитное жилье все чаще берут в рассрочку

30.03.2023, 2:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На столичном рынке элитного жилья значительно выросла доля сделок с рассрочкой. Если два года назад в рассрочку приобретался лишь каждый пятый лот, то к марту 2023 года на такие покупки приходится 80% от всех сделок. Это рекордный показатель на элитном рынке за всю историю наблюдений. Только с начала этого года доля сделок с рассрочкой увеличилась на 10%.

Основная причина – готовность самих застройщиков предоставлять рассрочку, а также предлагать индивидуальные условия. Практически все столичные девелоперы дорогих проектов сейчас предлагают разнообразные программы рассрочки на срок до 3 лет.

Как правило, длительность рассрочки зависит от степени готовности ЖК. На начальных этапах строительства проще оформить рассрочку на несколько лет и при минимальном первом платеже (5-10%). В готовых проектах возможность отложить платеж на год или более встречается редко.

Второе место по популярности в высокобюджетном сегменте занимают сделки с полной единовременной оплатой. В ипотеку в 2022 году покупалась лишь каждая десятая дорогая квартира.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.21 / В работе TikTok произошел глобальный сбой

19.06.21 / Из-за плохих привычек и соблазнов в Мексике растёт число детей с ожирением

10.02.21 / «Укрэнерго» оценило дефицит угля на ТЭС в 43%

23.12.21 / Словакия раскритиковала требования РФ к США и НАТО о гарантиях безопасности

25.07.21 / Сирия отразила третью за неделю ракетную атаку Израиля

05.07.20 / Американский B-52 пролетел рядом с учениями китайских военных в Южно-Китайском море

25.06.20 / Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

11.08.20 / Российская вакцина от коронавируса напомнила немецким СМИ о космической гонке

10.07.21 / Власти Гаити попросили США и ООН ввести войска после убийства президента

15.09.20 / Навальный вернулся в соцсети, рассказав о своем самочувствии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика