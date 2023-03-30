 

Arirang – переписывая школьные учебники, Япония пытается обелить мрачные страницы истории

30.03.2023, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Японии одобрили внесение изменений в учебники для учащихся 3—6-х классов, которые призваны обелить историю страны и подкрепить её притязания на южнокорейские острова Токто, передаёт Arirang. Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест против притязаний Токио на острова Токто и попыток переписать историю, которая касается в том числе южнокорейцев.


AP

Власти Японии решили внести изменения в учебники для учеников начальной школы, чтобы обелить историю страны и подкрепить территориальные претензии на южнокорейские острова Токто, пишет Arirang.

Как отмечает южнокорейский телеканал, в учебниках, по которым в школах начнут учить уже в следующем году, будут содержаться «недостоверные исторические утверждения».

В учебниках для учащихся 3—6-х классов тот исторический факт, что во время колониального правления Японии корейских мужчин принудительно призывали в армию, заменят на информацию о том, что корейцы «добровольно» вступали в ряды японской армии.

При помощи новых учебников в Токио также решили укрепить свои притязания на острова Токто в Восточном море. В книгах острова будут обозначать как «неотъемлемую территорию Японии» или утверждать, что Южная Корея «незаконно оккупирует» острова.

Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник выразило решительный протест против притязаний Токио на острова Токто, заявив, что они являются неотъемлемой частью страны исторически, географически и в соответствии с международным правом.

В Сеуле также выразили сожаление по поводу того, что принудительный труд в учебниках будет описываться так, будто никакого принуждения не было, отмечает Arirang. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Токио более ответственно подходить к обучению будущих поколений, так как правильное понимание истории закладывает основу для будущих отношений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.20 / В ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек, один скончался

20.10.21 / “Такая сладкая”, “Очень красивая женщина”. Узерли позировала в прозрачных колготках, разведя ноги

07.08.21 / NTD – Нью-Йорк впервые в США будет требовать прививки для посещения кафе и спортзалов

20.11.21 / “Ненужная провокация”. Генерал США Ходжес высказался против американской военной базы в Украине

14.10.21 / “Мы официально не обручены”. Сыгравшая свадьбу ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук призналась, что не состоит в браке

23.12.21 / В Вашингтоне готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в январе

19.03.21 / Политолог объяснила логику обновления состава ЦИК

17.07.20 / Руслана запустила кампанию по защите лесов Карпат

01.09.20 / “Слуги народа” собирают голоса за исключение Лероса из фракции после критики Зеленского и Ермака

19.11.20 / В Раде создано межфракционное объединение “Чистая энергия – здоровая окружающая среда” – нардеп Гончаренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика