Arirang – переписывая школьные учебники, Япония пытается обелить мрачные страницы истории

В Японии одобрили внесение изменений в учебники для учащихся 3—6-х классов, которые призваны обелить историю страны и подкрепить её притязания на южнокорейские острова Токто, передаёт Arirang. Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест против притязаний Токио на острова Токто и попыток переписать историю, которая касается в том числе южнокорейцев.



AP

Власти Японии решили внести изменения в учебники для учеников начальной школы, чтобы обелить историю страны и подкрепить территориальные претензии на южнокорейские острова Токто, пишет Arirang.

Как отмечает южнокорейский телеканал, в учебниках, по которым в школах начнут учить уже в следующем году, будут содержаться «недостоверные исторические утверждения».

В учебниках для учащихся 3—6-х классов тот исторический факт, что во время колониального правления Японии корейских мужчин принудительно призывали в армию, заменят на информацию о том, что корейцы «добровольно» вступали в ряды японской армии.

При помощи новых учебников в Токио также решили укрепить свои притязания на острова Токто в Восточном море. В книгах острова будут обозначать как «неотъемлемую территорию Японии» или утверждать, что Южная Корея «незаконно оккупирует» острова.

Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник выразило решительный протест против притязаний Токио на острова Токто, заявив, что они являются неотъемлемой частью страны исторически, географически и в соответствии с международным правом.

В Сеуле также выразили сожаление по поводу того, что принудительный труд в учебниках будет описываться так, будто никакого принуждения не было, отмечает Arirang. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Токио более ответственно подходить к обучению будущих поколений, так как правильное понимание истории закладывает основу для будущих отношений.