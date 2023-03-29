На президента США Джо Байдена подали в суд Грозного

Иркутянин Денис Букалов подал в суд на четырех последних президентов США: Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, Джо Байдена.

Иркутянин Денис Букалов обратился в Ахматовский суд города Грозный с исками о привлечении к ответственности ныне здравствующих бывших и действующего президентов США: Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, Джо Байдена. Поводом для исков послужил ордер на арест Владимира Путина, который выдал международный уголовный суд (МУС).

На взгляд Дениса Букалова, каждый из указанных президентов США точно заслуживают быть привлеченными по ряду статей уголовного кодекса Российской Федерации.

– Я понимаю, что с точки зрению права мои иски не имеют силу, но ровно также и у МУС нет права на преследование Президента РФ. Ордер МУС – это просто медийная «бомба», призванная внушить мировой общественности, что Владимир Путин – страшный человек, заслуживающий наказание по всей строгости мирового права. Но по сути, ордером МУС попраны все нормы международного права. Если бы ко всем странам планеты применялись одинаково честные критерии оценки действий, всех Президентов США надо судить за военные преступления. Суть претензий к президентам США изложена в исках – пояснил Денис Букалов. – США тратят много ресурсов на дезинформацию, формирование ложных трендов, следуя которым, страны не мешают США доминировать. Они сформировали информационный пузырь, охвативший весь земной шар. Целью которого является продвижение американских интересов. А неугодных свергают, подавляют экономическим или военным путем. Главная цель моего мероприятия – это побудить мировую общественность, прежде российскую, глубоко задуматься и осмыслить, что мы живем в эпоху, когда стало невозможным доказать истину, а откровенную ложь невозможно оспорить, потому что она была создана корпорацией, которой верят другие корпорации, международные банки, правительства, политики, СМИ, медиа, ЛОМы. Я считаю, что в сегодняшней непростой для нашей страны ситуации каждый на своем месте должен проявлять свой патриотизм! «Единственным свидетельством патриотизма является поступок» – Рамзан Кадыров. И борьба за правду – это тоже поступок. А также я считаю, что каждый россиянин на своем месте должен что-то делать, чтобы нас не уничтожили. Потом будет поздно! Жизнь постоянно подтверждает, что на самом деле наше будущее зависит от всех и каждого.