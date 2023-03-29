 

Подростки из Подмосковья убили мать знакомой за вознаграждение

29.03.2023, 14:10, Новости дня
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Между девочкой и ее матерью произошел конфликт. После этого подросток обратилась за помощью к знакомому, попросив его найти людей, готовых убить человека. Как сообщает телеканал “360”, парень предложил эту “работу” своим приятелям. За убийство полагалось вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.

Как сообщает RT, 24 марта девочка вместе со знакомым и “наемниками” дождалась возвращения матери домой. После этого один из нападавших ее задушил.

Через два дня дети вернулись в квартиру и вынесли труп в мусорный контейнер. Тело обнаружили прохожие. Сотрудники полиции по горячим следам задержали четырех несовершеннолетних жителей Балашихи. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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