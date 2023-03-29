Андрей Воробьев передал в Солнечногорске 14 машин скорой помощи для 14 муниципалитетов

На подстанции есть спортплощадка, пропускной пункт, крытая парковка. Тут работает 11 врачей, 50 фельдшеров, 11 медсестер и медбратьев, 39 водителей.

Также губернатор передал водителям из разных муниципалитетов ключи от машин скорой помощи.

“Сегодня у нас очень приятная миссия – вручить машины скорой помощи – их 14. У нас до ковида было на ходу порядка 700, сейчас 1000”, – обратился к водителям машин скорой помощи Андрей Воробьев.

Помимо Солнечногорска, машины были переданы в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Королев, Шатуру, Чехов, Раменское, Домодедово, Сергиев Посад, Ликино-Дулево, Егорьевск.

Всего в Солнечногорском городском округе 15 бригад скорой медицинской помощи, обслуживающих 150 тысяч человек.