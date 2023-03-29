Россия засекретила треть бюджетных расходов – Bloomberg

Объем засекреченных расходов российского правительства за год подскочил более чем вдвое и теперь занимает почти треть всех расходов бюджета, подсчитал Bloomberg.

Несекретные военные расходы выросли вдвое, а вместе с расходами на безопасность они почти догнали социальные расходы, которые сократились на 17 процентов.

Еще прошлым летом Минфин перестал публиковать данные о расходах бюджета с разбивкой по направлениям, сославшись на санкции. Но Bloomberg смог подсчитать цифры за первые месяцы 2023 года (до 21 марта), опираясь на данные портала «Электронный бюджет».

Главное в подсчетах Bloomberg — рост расходов, которые проходят по закрытым статьям бюджета, в 2,3 раза, с 880 млрд до 2,02 трлн рублей. Доля этих статей в совокупных расходах бюджета выросла пропорционально — до 27%, а если добавить к ним расходы, не отнесенные ни к одному из «открытых» направлений, — до 31,2%. Прежний рекорд по доле закрытых статей — 21% — был поставлен в 2015 году, на следующий год после «присоединения» Крыма, отмечает Bloomberg.

Большая часть закрытых статей бюджета традиционно приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Но теперь туда добавились и расходы, косвенно связанные со «специальной военнойоперацией», отметила в разговоре с Bloomberg независимый экономист Александра Суслина. Это, например, социальные и другие расходы на содержание так называемых новых территорий России в Украине.

Незасекреченные оборонные расходы в первые месяцы 2023 года также выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, с 256 до 501 млрд рублей. Если сложить их с расходами на национальную безопасность (316 млрд рублей, рост на 7,5%), они займут третье место в структуре бюджетных трат после закрытых статей и социальных расходов (1,3 трлн рублей — падение на 17,3%).

Согласно подсчетам Bloomberg, за отчетный период выросли и расходы бюджета на образование (361 млрд рублей, рост на 42,6%) и здравоохранение (328 млрд рублей, рост на 28,6%). Но их доля в расходах бюджета снизилась, показывают подсчеты. Всего за январь-февраль 2023 года расходы федерального бюджета выросли на 52%.

Главный драйвер взлета расходов бюджета — траты на закупки военной формы, выплата зарплат мобилизованным и резкий рост инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в преддверии истечения текущего президентского срока Владимира Путина весной 2024 года, перечислил экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Но у грядущих выборов будет и противоположный эффект — чтобы не выпустить из-под контроля инфляцию, правительство будет очень стараться удержать дефицит бюджета ниже 4% ВВП, считает Исаков.

Официальный план дефицита, предусмотренный законом о бюджете, — 2% ВВП.

При этом, правительство России уверяет, что взрывной рост расходов бюджета — временное «бумажное» явление и к концу года ситуация выправится. Но военных расходов это вряд ли коснется — даже Дмитрий Песков на частных вечеринках говорит, что война (с НАТО разумеется) продлится еще очень долго, утверждают независимые СМИ.

Отметим, около двух тысяч зарубежных компаний ждут разрешения Минфина, чтобы продать свои активы в России и уйти из страны, написала Financial Times со ссылкой на свои источники. Издание указывает, что иностранные компании, стремящиеся продать свой российский бизнес, постоянно сталкиваются с новыми ограничениями. Накануне стало известно, что «недружественным» нерезидентам, которые хотят выйти из российских активов, теперь придется делать «добровольный» взнос в бюджет в размере 10% от половины стоимости продаваемых российских активов. Решение затронет сотни западных компаний, которые начали, но еще не завершили уход из России.

– Компании должны быстрее принимать решения, потому что в будущем проще не станет, — считает экономист Наталья Шаповал.