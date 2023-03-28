Граймс решила поменять имя их с Илоном Маском дочери

Бывшие супруги бизнесмен Илон Маск и канадская певица и художница Граймс старались дать своим детям особенные имена. Так, первенца пары зовут Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12). Тогда в интервью с журналистами миллиардер объяснил, что X — это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 — это посвящение Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире. Поэтому фанаты не слишком удивились, когда девочке, рожденной суррогатной мамой, Илон и Граймс дали весьма похожее имя.

Малышку зовут Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl). Экза относится к вычислительному термину “exaflops”, Дарк — в переводе означает “неизвестный”. Это слово, по мнению пары, должно отсылать к темной материи, которая является прекрасной загадкой Вселенной. А Sideræl — “истинное время Вселенной, звездное время”. Об этом сама Граймс рассказывала в беседе с журналистами Vanity Fair в прошлом году.

Граймс

На днях в социальных сетях Граймс призналась, что малышку называют Y или просто “?”. С чем именно связано решение сменить имя дочери певица тоже объяснила. По ее словам, дети крайне любопытны, они вечно задают вопросы. Именно поэтому она захотела, чтобы имя дочери отображало этот интерес к окружающему миру.

Она теперь Y, или Why, или просто “Почему”, но правительство этого не признает, — отозвалась Граймс.

После того, как один из старших сыновей Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии отца, бизнесмен решил больше времени уделять воспитанию своих детей. Малыша X Æ A-12 Маск часто берет с собой на рабочие встречи. Переговоры с сотрудниками приобретенной бизнесменом соцсети, которые состоялись в прошлом году, не стали исключением.

Дочь Илона Маска и ГраймсИлон МаскГраймс