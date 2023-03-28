Реконструкция трех развязок на МКАД завершится в 2024 году – Собянин

Модернизация кольцевой автодороги стала одним из главных мероприятий столичной транспортной программы, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. По его словам, скорость движения по МКАД за последние пять лет выросла с 48 до 51 километра в час.

Подходит к концу реконструкция развязок с вылетными магистралями. Работы завершены на 19 из 22 объектах.

“Еще 3 развязки полностью доделаем в 2023 – 2024 годах”, – уточнил градоначальник.

Так, развязка с Ленинградским шоссе обеспечила съезд на скоростную магистраль М-11 до Санкт-Петербурга. Развязка с Мичуринским проспектом улучшила транспортную доступность районов Раменки и Солнцево, а также аэропорта Внуково.

Для разгрузки МКАД город ввел ограничение на движение транзитных грузовиков. Проезд машин массой более 3,5 тонн днем полностью запрещен, а вечером доступен только для имеющего спецпропуска транспорта.

“Количество проезжающих по МКАД грузовиков снизилось на 21%”, – отметил Собянин.

Столица строит альтернативу МКАД – Московский скоростной диаметр (МСД). Открытый в 2022 году основной участок оттянул 10-15% трафика с прилегающих участков кольцевой автодороги.

В 2023 году завершится строительство южного участка МСД. МКАД разгрузится на 30%, также станет свободнее на Садовом и Третьем транспортном кольцах.