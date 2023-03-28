 

Совет безопасности ООН не поддержал резолюцию России о международном расследовании инцидентов на «Северных потоках»

28.03.2023, 7:21, Новости дня
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Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию Российской Федерации о международном расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документ поддержали три страны, 12 – воздержались.

Инициатива РФ

Война в УкраинеПроект резолюции предлагал проведение под эгидой Генсекретаря ООН международного расследования инцидентов на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Резолюцию выдвинула Российская Федерация в соавторстве с Китайской Народной Республикой, а также Белоруссией, Венесуэлой, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей.

«За» резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия, воздержались Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Соединенные Штаты, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Представитель США назвал инициативу России «попыткой дискредитировать компетентное расследование инцидентов, которое в настоящее время проводят Щвеция, Дания и Германия».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнение «в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами» и призвал Совбез поддержать создание международного механизма.

– Чем больше появлялось доказательств причастности Вашингтона и его союзников по НАТО, тем тверже западный лагерь твердил о нецелесообразности международного расследования, – заявил представитель России Василий Небензя, вероятно имея ввиду в качестве «доказательств» публикации 85-летнего конспиролога Сеймура Херша.

Проявлять сдержанность

Месяц назад члены Совбеза провели заседание по этому вопросу и тогда на нем заместитель Генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать домыслов.

– Мы должны избегать любых необоснованных обвинений, которые могут еще больше обострить и без того сильную напряженность в регионе и потенциально затруднить поиск правды, – сказала Дикарло. Она напомнила, что Дания, Германия и Швеция продолжают проводить расследование инцидентов сентября 2022 года, когда на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были зарегистрированы утечки газа.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» швейцарской компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах этих газопроводов в трёх местах были обнаружены утечки: две на «Северном потоке — 1» и одна — на «Северном потоке — 2». 29 сентября Швеция заявила об обнаружении четвёртой утечки. Повреждения произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм и в шведской исключительной зоне.

В связи с тем что диверсия произошла в иностранных водах и на трубопроводе иностранной компании, требования России о допуске к расследованию признаны несостоятельными.


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