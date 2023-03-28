 

Политолог Мухин допустил ухудшение ситуации в районе Артемовска

28.03.2023, 0:27, Новости дня
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Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил о подготовке контрудара ВСУ в районе Артемовска. По его словам, Киев создал несколько группировок и может попытаться окружить российских добровольцев.

Вероятность ухудшения обстановки для ЧВК Мухин связал с тем, что группа самостоятельно ведет наступательные действия. По мнению эксперта, “Вагнер” дистанцировался от регулярной армии.

“Вот и получится, что самодеятельная активность ЧВК станет невольной причиной складывания в зоне ведения боев неблагоприятной для ВС РФ ситуации. Ну и подумайте – чья это будет зона ответственности? На чью совесть это ляжет?” – написал политолог в своем телеграм-канале.

Мухин считает, что Пригожин хорошо понимает опасность сложившейся ситуации.

Министерство обороны ранее ответило на заявления основателя “Вагнера” о “снарядном голоде” у добровольческих подразделений. В военном ведомстве сообщили, что все заявки штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки.

В МО подчеркнули, что успешные действия “музыкантов” в районе Артемовска были бы невозможны без поддержки войсковой группировки “Юг”.


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