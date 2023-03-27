RFI – Австрия не спешит полностью разрывать экономические связи с Россией

Несмотря на украинский конфликт и антироссийские санкции не входящая в НАТО Австрия делает «всё возможное, чтобы не обрубать торговые связи с Россией», объяснил французскому сайту RFI профессор Инсбрукского университета и специалист по РФ Герхард Манготт. Значительную долю запасов газа этой европейской страны составляют российские поставки, а австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) более половины прибыли получает за счёт филиала в России.



AP

С начала российской спецоперации на Украине Австрия заняла чёткую позицию, пишет RFI: несмотря на свой нейтральный военный статус страны, не входящей в блок НАТО, она поддерживает Украину в политическом и гуманитарном плане. В то же время по экономическим вопросам ситуация для Вены более неоднозначная: спустя год страна продолжает поддерживать тесные контакты с Россией, главной причиной которых является российский газ.

До украинского конфликта Австрия импортировала из РФ 80% газовых запасов, затем эта цифра по логике вещей уменьшилась, однако в декабре 2022 года объёмы закупок вновь достигли высоких значений и составили 71% от общего запаса. Хотя в январе 2023 года доля российского газа сократилась до 47%, предыдущий показатель доказывает, что страна недостаточно от него освободилась, указывает издание.

Правительство Австрии поставило перед собой цель полностью избавиться от такой зависимости к 2027 году. Однако возникает проблема: контракт между российским «Газпромом» и австрийской энергетической компанией OMV, треть акций которой принадлежит государству, истекает только в 2040 году. В связи с этим профессор Инсбрукского университета и специалист по РФ Герхард Манготт сомневается, что Австрии удастся достигнуть поставленной цели. «Очевидно, что правительство решило смириться с тем, что РФ ещё долгое время будет крупным поставщиком газа для страны, и я не думаю, что к 2027 году в Австрии не останется российского газа, — рассуждает эксперт. — Тем более что существует этот заключённый с OMV контракт, по условиям которого, даже если поставки газа не состоятся, их должны оплатить». Манготт объясняет, что возможности для выхода из этого договора по суду зависят от его условий, но они засекречены и неизвестны экспертам. Как указывает французский сайт, условия контракта, похоже, известны только со слов компании OMV, которая утверждает, что не может из него выйти. Даже сам австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что его правительству неизвестны детали контракта.

Кроме энергетической сферы в последние недели в Австрии много говорят о втором крупнейшем банке страны: Raiffeisen Bank International (RBI). Этот банк продолжает работу в России, которая приносит значительную прибыль: так, за 2022 год доходы компании достигли рекордных €3,6 млрд, 60% которых приходятся на российский филиал. Отмечается, что RBI — один из немногих банков на территории России, которых пока не отключили от системы SWIFT, как множество российских банков. В связи с этим американское Управление по контролю над иностранными активами в начале 2023 года отправило RBI опрос о его деятельности в России. Банк, как и все остальные австрийские компании, утверждает, что в точности соблюдает все санкции.

Хотя вопрос с RBI чрезвычайно важный, в правительстве Австрии он не обсуждается. «Как мы не обсуждаем контракт с OMV, так мы не обсуждаем RBI, — жалуется Герхард Манготт. — Частично это связано с тем, что Raiffeisen тесно связан с основной партией в правительстве, то есть с консерваторами. Они намерены избежать любых шагов, которые могут финансово навредить RBI, и хотят, чтобы австрийские компании, ведущие деятельность в России, оставались на российском рынке, а для этого им нужен RBI». По словам профессора, создаётся впечатление, что «правительство делает ставку на то, что конфликт рано или поздно завершится, и тогда можно будет вести бизнес, как раньше, поэтому в ожидании нужно сделать всё возможное, чтобы не обрубать торговые связи с Россией».

Оппозиция также не занимается обсуждением этих тем. Особенно явно игнорирует их Австрийская партия свободы (FPÖ) — ультраправая партия, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения. В 2016 году она подписала пятилетний договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия», но заявила, что не стала продлевать его в 2021 году. В последние недели парламентарии задались вопросом о деталях этого договора, однако FPÖ отказалась отвечать. Одно ясно точно: ультраправые не отреклись от своей пророссийской позиции. С начала конфликта нынешний глава партии Герберг Кикль открыто критикует европейские санкции против России. В начале марта во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште он ещё раз выразил своё несогласие с официальной политикой. В заключение RFI признаёт, что если зелёные и консерваторы в правительстве, а также маленькая Новая Австрия и Либеральный форум (NEOS), пытаются начать обсуждения экономических связей, которые Австрия продолжает поддерживать с Россией, то крупные австрийские партии выступают против, что грозит Австрии изоляцией на европейской арене.