В Москве после приема препарата для повышения иммунитета умерла студентка

В российской столице зафиксировано происшествие. Уточняется, что студентка умерла после приема специального препарата с целью повышения иммунитета.

По данным RT, ее спутник также попал в больницу, но выжил. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.