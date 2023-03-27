 

В Москве после приема препарата для повышения иммунитета умерла студентка

27.03.2023, 16:05, Новости дня
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В российской столице зафиксировано происшествие. Уточняется, что студентка умерла после приема специального препарата с целью повышения иммунитета.

По данным RT, ее спутник также попал в больницу, но выжил. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.


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