В Москве после приема препарата для повышения иммунитета умерла студентка
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В российской столице зафиксировано происшествие. Уточняется, что студентка умерла после приема специального препарата с целью повышения иммунитета.
По данным RT, ее спутник также попал в больницу, но выжил. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.
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