 

Москва продолжит многолетнюю работу по обновлению столичных театров – Собянин

27.03.2023, 11:55, Новости дня
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В 2022 году театры Москвы провели 26 тысяч спектаклей и представлений, которые посетили 5,4 миллиона человек. Это в два раза больше, чем в ковидном 2020-м, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил огромную популярность театрального искусства среди москвичей и гостей столицы. Культурные площадки должны иметь все возможности для реализации творческих замыслов, подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в 2011 году лишь четверть зданий городских театров была в хорошем состоянии. Остальные нуждались в ремонте или полной реконструкции.

Мэр отметил, что в случае бездействия городских властей театры стали бы терять зрителей. Москва решила индивидуально подойти к каждому проекту и учла историю места, репертуар культурной площадки, творческие замыслы художественных руководителей.

Многие из зданий театров находятся в реестре памятников архитектуры. Их тщательно отреставрировали с соблюдением стандартов.

“В итоге, начиная с 2013 г. было завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий в 40 городских театрах”, – уточнил Собянин.

Работы прошли в Театре на Таганке, “Современнике”, “Геликон-Опере”, Театре Олега Табакова, “Еt Cetera” и многих других культурных площадках.

В 2023 году в Доме на набережной распахнет двери Театр Эстрады. Реставрация подходит к концу.

По словам Собянина, сегодня 70% театров находится в хорошем состоянии. Ремонт требуется лишь 30%.

“Будем продолжать нашу многолетнюю работу, расширяя возможности для творчества и создавая условия для расцвета новых талантов”, – заключил градоначальник.

В начале марта мэр Москвы сообщил о начале капитального ремонта в помещениях театра “Табакерка”. Специалисты приведут в порядок стены здания и своды подвала, потолочную лепнину и декоративный паркет.


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