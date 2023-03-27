 

Bloomberg: iOS 17 будет включать множество “долгожданных” функций

27.03.2023, 11:26, Новости дня
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Компания Apple использует другой подход к разработке iOS 17, своей операционной системы. Марк Гурман из Bloombergs рассказал об этом в еженедельном информационном бюллетене Power On.

Ранее Гурман заявлял, что iOS 17 будет небольшим обновлением по сравнению с релизами предыдущих лет. Это связано с тем, что Apple сосредоточила все свое внимание на анонсе гарнитуры смешанной реальности. Теперь журналист утверждает, что iOS 17 будет включать несколько функций, которые некоторые могут счесть “долгожданными”.

Ожидается, что обновление iOS 17 будет включать множество “приятных” функций, даже если в нем не будет таких очевидных улучшений, как экран блокировки прошлого года. Гурман заявил, что целью обновления является “Рассвет”. iOS 17 может быть анонсирована на конференции WWDC в июне 2023 года.


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