SRF – в Германии пройдёт транспортная забастовка исторического масштаба

В понедельник в Германии пройдёт забастовка исторического масштаба, пишет SRF. Междугороднее железнодорожное сообщение и большинство аэропортов будут практически недоступны. Региональные поезда и пригородные электрички, а также многие автобусы, трамваи и поезда метро также не будут перевозить пассажиров из-за забастовки, предупреждает швейцарский телеканал.



AP

В Германии намечается историческая забастовка, пишет швейцарский телеканал SRF: путешественникам в стране стоит приготовиться к повсеместным сбоям в движении транспорта в понедельник.

Междугороднее железнодорожное сообщение и большинство аэропортов будут практически недоступны. Региональные поезда и пригородные электрички, а также многие автобусы, трамваи и поезда метро будут остановлены.

Причиной отмены поездов являются совместные предупреждающие забастовки профсоюза Verdi вместе с профсоюзом железнодорожников и транспортников (EVG), которые хотят бороться за повышение заработной платы. Предупредительные забастовки такого масштаба ещё никогда не проводились в Германии, подчёркивает швейцарский телеканал. Только в железнодорожном секторе в забастовке собираются участвовать 230 тыс. работников.

По этой причине железнодорожная компания Швейцарии SBB советует гражданам воздержаться от поездок: из-за железнодорожной забастовки в Германии SBB заменяет многие международные поезда — но это возможно только в самой Швейцарии. Компания советует воздержаться от поездок в соседнюю страну в понедельник. По словам пресс-секретаря, некоторые поезда будут отменены уже в воскресенье, а также во вторник.

Сильно ограничено будет также воздушное сообщение: 24-часовые предупредительные забастовки затронут в понедельник почти все немецкие аэропорты. В аэропорту Мюнхена двухдневная забастовка сотрудников служб приёма багажа и безопасности началась уже в воскресенье. Регулярные рейсы были приостановлены из-за забастовки, объявил аэропорт. В понедельник забастовки также пройдут в аэропорту Франкфурта и во многих других аэропортах страны.

Швейцарские авиалинии Swiss продолжают полёты в Берлин: как сообщила по запросу СМИ пресс-секретарь аэропорта Цюрих-Клотен, большинство рейсов в Германию отложены, а пассажиры пересажены на другие рейсы. Swiss отменяет все рейсы между Швейцарией и Мюнхеном уже в воскресенье из-за забастовки. В понедельник будут отменены все рейсы во Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт, Дюссельдорф, Ганновер и Нюрнберг, объявил аэропорт Цюриха. Рейсы в Берлин, с другой стороны, не были затронуты забастовкой и будут выполняться по расписанию.

На дорогах будет многолюдно, предупреждает SRF. Во многих регионах Германии люди, скорее всего, пересядут на автомобили, чтобы добраться до места назначения. Некоторые дороги, вероятно, будут переполнены. Особенно пострадают Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония и значительная часть Баварии. В этих федеральных землях профсоюз Verdi также организует забастовки на местном общественном транспорте, пишет швейцарский телеканал.