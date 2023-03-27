Венедиктов день: народные приметы 27 марта
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
История
Сын знатного римлянина Венедикт решил стать отшельником после 20 лет. Три
года провел он в пещере на реке Анио, а люди стали совершать к нему паломничества.
Кто-то оставался с ним, чтобы продолжить монашескую жизнь.
Согласно преданию, Венедикт воскресил молитвой сына крестьянского.
Основанный святым фундамент стал впоследствии монастырем Монте-Кассино. Умер
он там же, а в 1964 был провозглашен покровителем Европы.
Традиции и приметы
Венедиктов день посвящали домашним животным и скотине — мыли, чесали гриву,
чистили загоны и конюшни.
Вечером в этот день устраивали семейное застолье с блюдами из молока.
Местные знахарки делали заговоры на людей от пьянства.
Если в Венедиктов день прозвучит гром, значит урожай будет хорошим.
Семейную ссору сулило куриное кудахтанье.
А если лошадь спотыкалась, стоило отложить дальнюю дорогу.
Что нельзя делать 27 марта
Запрещено пользоваться острыми предметами, в том числе точить ножи.
27 марта не кололи дрова и отказывались от охоты.
В Венедиктов день не ели мяса, иначе скотина перестанет водиться в хозяйстве.
Стоило позаботиться о близких — не спорить с ними, не ругаться и сдерживать
порывы ярости.
Смотреть комментарии → Комментариев нет