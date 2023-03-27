Венедиктов день: народные приметы 27 марта

История

Сын знатного римлянина Венедикт решил стать отшельником после 20 лет. Три

года провел он в пещере на реке Анио, а люди стали совершать к нему паломничества.

Кто-то оставался с ним, чтобы продолжить монашескую жизнь.

Согласно преданию, Венедикт воскресил молитвой сына крестьянского.

Основанный святым фундамент стал впоследствии монастырем Монте-Кассино. Умер

он там же, а в 1964 был провозглашен покровителем Европы.

Традиции и приметы

Венедиктов день посвящали домашним животным и скотине — мыли, чесали гриву,

чистили загоны и конюшни.

Вечером в этот день устраивали семейное застолье с блюдами из молока.

Местные знахарки делали заговоры на людей от пьянства.

Если в Венедиктов день прозвучит гром, значит урожай будет хорошим.

Семейную ссору сулило куриное кудахтанье.

А если лошадь спотыкалась, стоило отложить дальнюю дорогу.

Что нельзя делать 27 марта

Запрещено пользоваться острыми предметами, в том числе точить ножи.

27 марта не кололи дрова и отказывались от охоты.

В Венедиктов день не ели мяса, иначе скотина перестанет водиться в хозяйстве.

Стоило позаботиться о близких — не спорить с ними, не ругаться и сдерживать

порывы ярости.