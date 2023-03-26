CBS – серия торнадо привела к большим разрушениям в южных регионах США

Сразу несколько торнадо прокатилось по ряду южных штатов в США в минувшую пятницу, пишет CBS. Есть погибшие и пропавшие без вести: кроме того, большой урон нанесён домам и объектам инфраструктуры.

Южные регионы попали под удар сразу нескольких торнадо, прокатившихся по нескольким штатам в минувшую пятницу. Они оставили за собой почти апокалиптическую тропу разрушений. В Миссисипи погибло почти два десятка человек, минимум один человек погиб в Алабаме, а поиск пропавших без вести по-прежнему продолжается. Президент Байден пообещал, что правительство сделает всё возможное для помощи пострадавшим. Корреспондент CBS Омар Вильяфранко сейчас находится в Силвер-Сити в центральной части штата Миссисипи. Омар, добрый вечер.

ОМАР ВИЛЬЯФРАНКО, корреспондент CBS: Добрый вечер. Торнадо ударило ночью, поэтому люди поняли, что их дома разрушены, только когда взошло солнце. Вот какие разрушения они видят: поломаны стены, снесены крыши. Люди провели весь день в попытках собрать обломки.

При виде сверху на Силвер-Сити повсюду открывается картина разрушений. Дома сровнены с землёй, машины разрушены, деревья повалены.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Мы всё потеряли, но самим нам удалось выбраться живыми.

Томас Рэйфорд жил в этом городе на протяжении 30 лет. Но прошлой ночью он чуть не погиб у себя дома, когда торнадо прокатилось по окрестностям.

ТОМАС РЭЙФОРД, местный житель: Я услышал громкий треск, я понял, что это дерево. Я попытался сгруппироваться и забился в самый узкий угол.

Томас говорит, что ему повезло. А вот его соседу выжить не удалось. Мужчина погиб, когда подхваченный торнадо мобильный каркас врезался в стену его дома. 73-летняя Эрнестин Хилл выжила, но потеряла всё, что у неё было, включая свои медикаменты для нормализации кровяного давления. Она была слишком шокирована для интервью, но мы нашли некоторые её лекарства посреди развалин.

Ночное торнадо также прокатилось по городу Роллинг Форк, что привело к гибели минимум 13 человек. Дома превратились в руины, крыши срывало ветром.

ДРУГОЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Прошлой ночью было очень темно, были ужасные разрушения.

В Национальной службе погоды сообщили, что путь торнадо составил более 100 миль. В городе Эймери также нанесён масштабный урон инфраструктуре. В частности, пострадал отдел водоснабжения, в результате чего в городе сложилась чрезвычайная ситуация с питьевой водой.

Официальный представитель муниципалитета рассказал нам, что повреждены 85 процентов домов во всей округе. Процесс уборки обломков займёт недели. Губернатор Миссисипи провозгласил статус стихийного бедствия, что должно помочь выделить средства пострадавшим.

Дата выхода в эфир 25 марта 2023 года.