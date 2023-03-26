Польский министр по вопросам ЕС – санкции в отношении Белоруссии и России должны быть одинаковы

ЕС следует не только ужесточить санкции в отношении России, но и заняться вопросом Белоруссии, чтобы ограничения, введённые по отношению к ней, были аналогичны российским, заявил польский министр Шимон Шинковский вель Сенк. Политик также призвал положить конец санкционным лазейкам, которыми Москва до сих пор вовсю пользуется, пишет TVP Info.



АР

Во время визита в Брюссель вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким на саммит Совета Европы министр по вопросам ЕС Шимон Шинковский вел Сенк сообщил журналистам, что во время встречи Польша потребует ужесточения санкций против РФ и что они также должны быть введены и в отношении Белоруссии, пишет TVP Info. «Ужесточение санкций также означает введение в отношении Белоруссии санкций, похожих на те, которые были введены в отношении России», — заявил он.

«Мы надеемся, что это решение наконец-то будет принято, но мы отдаём себе отчёт и в том, что это сложная задача, и скорее всего она не будет решена в ходе этого заседания Европейского совета», — подчеркнул Шинковский вель Сенк.

Польское правительство уже направило в ЕС запрос о введении санкций в отношении Минска в связи с преследованием и осуждением противников режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы считаем предыдущие действия Белоруссии достаточными для того, чтобы ввести санкции в отношении этой страны, аналогичные экономическим санкциям в отношении России», — заявил ещё в начале месяца пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

Одновременно он напомнил, что десятый пакет санкций, направленных против Москвы, содержал положение о том, что в ближайшее время Брюссель займётся вопросом санкций в отношении Минска.

В беседе с журналистами Шинковский вель Сенк также заявил, что РФ продолжает использовать лазейки в действующей системе санкций, и, по его мнению, это недопустимо. «Мы считаем, что нельзя давать своё одобрение на то, чтобы санкции можно было обойти — разными путями, — будь то экспорт автомобилей, торговля электроникой, дронами, мебелью, именно по этой причине санкции непоследовательны», — резюмировал он.