«Tочка невозврата» — после украинского конфликта мировой энергетический рынок перевернулся с ног на голову

Вследствие антироссийских мер Запада мир раскололся на их сторонников и противников, причём не в пользу тех, кто их вводил, пишет специалист в нефтегазовой сфере Тилак Доши на страницах издания Forbes. По мнению эксперта, большинство стран на планете продолжат сотрудничество и торговлю с Россией. Украинский конфликт послужил «точкой невозврата» для мирового энергетического и финансового порядка.



AP

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лидера крупнейшего в мире экспортёра энергоресурсов, обвинив его в военном преступлении, якобы связанном с незаконной депортацией сотен детей с Украины.

Пять дней спустя на встрече с Путиным в Москве глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности «стоять на страже мирового порядка, основанного на международном праве». По всей видимости, понятие «международное право» имеет разные толкования, и МУС, очевидно, не обладает монополией на него, отмечает специалист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в издании Forbes.

МУС — это международный трибунал, расположенный в нидерландской Гааге, который признают более 100 стран, кроме, среди прочих, России, Китая и США. Хотя решения МУС мало что значат для повседневной жизни миллиардов простых людей, он стремится продемонстрировать «глобальный консенсус» в отношении преступности, включая геноцид, преступления против человечности и военные преступления, подчёркивает автор.

Хотя мнения о преступности расходятся, украинский конфликт нарушил повседневную жизнь людей во всём мире. Продукты питания, топливо и удобрения стали дороже для всех, а мировой энергетический порядок изменился в худшую сторону.

Безусловно, карантинные меры в связи с пандемией коронавируса и «зелёная» политика против ископаемого топлива уже подготовили почву для инфляции и нехватки основных продуктов питания и промышленных товаров ещё до начала событий на Украине. Боевые действия лишь усугубили инфляцию и разрыв цепочек поставок, которые уже были очевидны во всей мировой экономике, пояснил Доши.

Между тем, независимо от того, общаются ли мировые лидеры друг с другом или нет, жизнь продолжается, а главы государств встречаются и разговаривают (или нет) тогда, когда им удобно. Спустя год после начала конфликта на Украине становится очевидно, что до мира ещё далеко. Во время визита в Москву председатель Си и Владимир Путин называли друг друга «дорогим другом», пообещали продолжить экономическое сотрудничество, осудили Запад и назвали свои взаимоотношения «лучшими, чем когда-либо». В это время страны Евросоюза договорились о поставке 1 миллионов артиллерийских снарядов на сумму €2 миллиардов Киеву в течение следующего года, пишет Forbes.

Покидая Москву по завершении визита, председатель Си заявил президенту Путину: «Сейчас произошли изменения, которых не было 100 лет. Когда мы вместе, мы обеспечиваем эти изменения». В ответ Путин ответил: «Согласен». Прощальные слова председателя Си направлены прежде всего на то, чтобы продемонстрировать, за что публично выступают обе страны, а именно — за переход к многополярному миру за пределами Бреттон-Вудской системы, в которой доминируют американцы при помощи доллара США в качестве международной резервной валюты. Во-вторых, они подчёркивают растущее российско-китайское стратегическое партнёрство.

Автор напоминает, что после начала конфликта на Украине, США, Великобритания, ЕС и их союзники предприняли самую всеобъемлющую и жёсткую экономическую атаку на суверенную страну в новейшей истории. Запад экспроприировал половину валютных резервов российского Центробанка, находящихся в офшорах, которые составляли около $630 млрд, и заблокировал доступ ключевых российских банков к международной платёжной системе SWIFT.

С февраля 2022 года к российским физическим и юридическим лицам были применены многочисленные санкции с упором на основные экспортные отрасли страны, в частности на нефть и газ. Тотальная экономическая война, начатая против России, должна была разрушить российскую экономику, обвалить рубль и, возможно, привести к смене режима в результате свержения президента Путина.

В конце февраля рубль обвалился вдвое, но уже к июню курс российской валюты был самым сильным более чем за 7 лет, став самой эффективной валютой в мире. В январе этого года агентство Reuters сообщило, что в 2022 году в РФ было зафиксировано рекордное положительное сальдо счёта текущих операций в размере $227 млрд, что на 86% больше, чем в 2021 году. Производство в РФ вырастет на 0,3% в этом году и на 2,1% в следующем, вопреки более ранним прогнозам МВФ, и это означает, что РФ в текущем году покажет лучшие результаты, чем Германия или Великобритания.

Этому способствовал активный экспорт нефти и газа по высоким ценам, несмотря на попытки Запада «изолировать» российскую экономику. РФ заменила потери доходов от сокращения экспорта нефти и газа в Европу разворотом в сторону Китая, Индии и других стран, не принимавших участие в санкциях. Индия и Китай быстро стали основными покупателями российских энергоресурсов по сниженным ценам.

Для ведущих развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, важно не стать следующими жертвами глобализирующегося Запада, который обладает своим господством в международных финансовых институтах, равно как и продолжать свободную торговлю с сырьевой сверхдержавой Россией.

Для наглядности автор цитирует китайскую газету Global Times, которая выразила происходящее следующим образом: «Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует, и в настоящее время побуждает всё больше стран диверсифицировать свои резервные активы и отказываться от долларов США». Советник по экономическим вопросам МВФ Гита Гопинат сказала почти то же самое, отметив, что «санкции против РФ могут подорвать господство доллара, поощряя более мелкие торговые блоки, использующие другие валюты».

Хотя роль доллара США как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался. Сейчас мы являемся свидетелями появления параллельных товарных финансовых блоков в торговле, инвестициях, финансах и кредитах на развитие. Этому будут способствовать новые финансовые институты, такие как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование национальных валют в региональной торговле энергоносителями. Москва и Пекин работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчётов на основе товарной корзины валют БРИКС для противодействия западным финансовым санкциям, пишет издание.

Для Европы потеря дешёвого российского газа, основы немецкого послевоенного экономического чуда, необратима, даже если удастся отремонтировать взорванные «Северные потоки». Ущерб взаимному доверию, необходимому для долгосрочной торговли между Россией и её европейскими соседями, не так легко исправить. В Европе будет продолжаться снижение спроса на электроэнергию, что приведёт к деиндустриализации, резкому падению уровня жизни и социальной розни. Хорошо обеспеченные энергией и другими природными ресурсами Соединённые Штаты получат сравнительное преимущество в производстве над «вассальной» Европой, поясняет Доши.

Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые сами не являются экспортёрами ископаемого топлива, столкнутся с удорожанием энергоносителей и более медленным экономическим ростом. Они будут взвешивать собственные национальные интересы и делать собственный энергетический выбор, который будет отражать их собственные попытки подняться по энергетической лестнице, которая привела Запад к нынешнему высокому уровню жизни. Для этих развивающихся стран ось РФ — Китай является важным геополитическим фактором, в то время как роль «неприсоединившейся» Индии остаётся важной сама по себе, пишет автор.

Украинский конфликт стал переломным моментом в истории, и мир изменился навсегда. Будущий глобальный финансовый и энергетический порядок, если не разделенный, то раздвоенный, будет менее эффективным из-за более дорогого топлива и большего неравенства доступа. Когда Юлий Цезарь пересёк Рубикон в 49 г. до н. э., миновав «точку невозврата», он произнес фразу «жребий брошен» перед переходом через реку. Сомнительно, чтобы такая осознанная мысль приходила в голову политикам в администрации Байдена, когда они решили ввести санкции против России, резюмирует Forbes.