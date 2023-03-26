СМИ: Маск оценил Twitter в два раза меньше, чем заплатил за него

По данным The Information, Илон Маск оценил Twitter в половину стоимости, когда приобретал его.

Илон Маск выдал сотрудникам Twitter гранты на акции на сумму около 20 миллиардов долларов. В докладе говорится, что это явное признание снижения стоимости Twitter после сделки. Согласно источникам, с учетом долга в 13 миллиардов долларов оценка акций по грантам в 11 раз превышает доход в 2023 году. Это говорит о том, что прибыль может составить до 3 миллиардов долларов.

Ранее Илон Маск, главный исполнительный директор Twitters, разослал сотрудникам неожиданное электронное письмо с напоминанием о запрете на удаленную работу и о том, что они должны посещать офис.