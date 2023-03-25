Le Figaro – французское правительство угодило в ловушку из-за политического и социального кризисов

Сейчас Франция переживает одновременно политический и социальный кризисы, поэтому с ними так сложно справиться, анализирует ситуацию главный редактор Le Figaro Алекси Брезе. Для решения политических проблем правительству необходимо обратиться за помощью к правым, а социальных вопросов — к левым, из-за такой ловушки оно не может двигаться дальше и подвергается критике с обеих сторон.

АЛЕКСИ БРЕЗЕ, главный редактор Le Figaro: Что любопытно, сейчас мы переживаем одновременно политический и социальный кризисы, и именно поэтому с ними так сложно справиться. К каждому из них привели отдалённые причины. На протяжении многих лет мы наблюдали, как назревает политический кризис, — главным образом через протестное голосование или уклонение от него, а также благодаря другим элементам. Так что во Франции политический кризис, который проявляется в отсутствии большинства в Национальном собрании. Действительно, если бы большинство было, не пришлось бы прибегать к статье 49.3 конституции, а если бы не пришлось к ней прибегать, то не произошло бы такого резкого усиления протестного движения, которое мы наблюдаем.

Вот в чём состоит политическая часть, но есть также социальный кризис, который тоже длится уже давно. Он объединяет общие элементы — глобализацию, поляризацию доходов, наконец, чувство бесправия целой социальной группы.

ВИНСЕНТ РУ, заместитель главного редактора Figaro Live: Также понижение социального статуса?

АЛЕКСИ БРЕЗЕ: Да. Так что два кризиса наложились друг на друга и не обязательно требуют одинаковых решений. В любом случае в краткосрочной перспективе политическая составляющая решается на правой стороне: если правительство хочет вернуть большинство в Национальном собрании, ему необходимо скорее искать помощи правых. С этим проблемы, и мне кажется, что правые не хотят помогать. В любом случае, совершенно ясно, что за «дополнительным» или «расширенным» большинством нужно обращаться к правым.

В то же время социальный кризис требует помощи левых. Социальное возмущение и недовольство связаны в том числе со снижением покупательной способности и инфляцией. Так что это очень сложно, и в то же время возникает безвыходная ловушка: правительству нужно с одной стороны обратиться к правым, с другой — к левым, в итоге оно никуда не идёт. В итоге ему достаётся и от правых по политическим проблемам, и от левых по социальным вопросам.

Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.