Британский парламент заблокирует TikTok на рабочих устройствах

Великобритания решила заблокировать TikTok на рабочих телефонах и в сети британского парламента, пишет телеканал Sky News. Палата общин и палата лордов сослались на требования кибернетической безопасности. Аналогичное решение было принято и в Шотландии, где TikTok запрещён на правительственных телефонах и других устройствах. Ранее запрет на использование приложения ввели Еврокомиссия, а также половина штатов и конгресс США.



AP

TikTok будет заблокирован на устройствах и в сети британского парламента в рамках последнего запрета, наложенного на китайское приложение для социальных сетей, пишет телеканал Sky News.

Комиссии палаты общин и палаты лордов объявили, что они последуют примеру правительства на официальных устройствах, сославшись при этом на необходимость кибербезопасности. Представитель парламента заявил, что TikTok «будет заблокирован на всех парламентских устройствах и в более широкой парламентской сети».

«Кибербезопасность является главным приоритетом для парламента, однако мы не комментируем конкретные детали нашего контроля кибернетической или физической безопасности, политики или инцидентов», — заявил он.

TikTok по-прежнему можно будет использовать на личных устройствах на территории парламента, при условии, что устройства не подключены к WiFi-сети парламента.

Бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит приветствовал этот шаг, но призвал распространить запрет на личные устройства министров. Он написал в Twitter: «Решение заблокировать TikTok на всех парламентских устройствах приветствуется, это хорошее решение». При этом Смит добавил: «Учитывая такую жёсткую позицию парламента после запрета TikTok с правительственных телефонов, настало время запретить TikTok и на личных телефонах министров».

Аналогичное решение было принято и в Шотландии, где TikTok запрещён на правительственных телефонах и других устройствах. Заместитель первого министра Джон Суинни добавил: «Сейчас TikTok ограниченно используется в правительстве, и у сотрудников нет необходимости пользоваться этим приложением на рабочих устройствах. Этот запрет будет введен немедленно. Он не распространяется на личные устройства, используемые сотрудниками или широкой общественностью».

Между тем, компания TikTok назвала решение парламента «ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях» в отношении компании. «TikTok пользуются миллионы людей в Великобритании, и потенциальное лишение пользователей доступа к своим представителям и общения с ними — это саморазрушительный шаг, особенно в нашей общей борьбе с дезинформацией», — заявил представитель компании.

Компания выразила своё разочарование в связи с тем, что, несмотря на её просьбы, ей не представили никакой возможности ответить на вопросы, и попросила лишь о том, чтобы её судили по фактам и относились к ней наравне с её конкурентами. «Мы начали реализацию комплексного плана по дальнейшей защите данных наших европейских пользователей, который включает в себя хранение данных пользователей из Великобритании в наших европейских центрах обработки данных и ужесточение контроля доступа к данным, включая независимый надзор за нашим подходом со стороны третьей стороны», — отметили в TikTok.

Как пишет Sky News, это произошло после того, как исполнительный директор TikTok заявил о несправедливом обращении с компанией, отвечая на вопросы о данных и безопасности в комитете конгресса США.

Приложение для обмена видеоматериалами находится под всё более пристальным вниманием в связи с его безопасностью и конфиденциальностью данных, а также с опасениями, что оно может использоваться для пропаганды пропекинских взглядов или сбора данных пользователей. TikTok всё это категорически отрицает.

Еврокомиссия и более половины штатов США, а также американский конгресс уже ввели запрет на использование приложения на телефонах сотрудников из-за опасений по поводу возможных кибератак, а на прошлой неделе их примеру последовало правительство Великобритании.

Пекин гневно отреагировал на решение Даунинг-стрит, заявив, что этот шаг «основан на политических мотивах, а не на фактах» и «в конечном итоге нанесёт ущерб интересам самой Великобритании». TikTok заявил, что запреты «основаны на фундаментальных заблуждениях и обусловлены более широкой геополитикой, в которой TikTok и миллионы пользователей в Великобритании не играют никакой роли», цитирует телеканал Sky News.