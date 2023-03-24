В США запустили первую ракету, на 85% напечатанную на 3D-принтере

Ракета Terran 1, на 85% напечатанная на 3D-принтере, была запущена с космодрома на мысе Канаверал в США и выполнила ряд намеченных задач, однако так и не достигла орбиты, пишет телеканал CNBC. Тем не менее осуществившая запуск компания Relativity Space считает это успехом и собирается поставить производство ракет с помощью 3D-печати на поток.



АР

Компания Relativity Space, специализирующаяся на 3D-печати, запустила в первый полёт свою ракету Terran 1, которая успешно выполнила некоторые задачи, но не смогла достичь орбиты, пишет телеканал CNBC.

Terran 1 совершила взлёт со стартовой площадки LC-16 на космодроме космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, и находилась в воздухе около трёх минут. Хотя ракета достигла ключевой цели — прохождения точки максимального атмосферного давления во время орбитального запуска, — её двигатель зашипел и выключился раньше времени, вскоре после того, как вторая ступень отделилась от первой ступени, которая является более крупной, нижней частью ракеты, известной как ускоритель, поясняет CNBC.

Директор по запуску Relativity Клэй Уокер подтвердил, что с верхней ступенью произошла «аномалия». Компания заявила, что после анализа данных полёта она в ближайшие дни предоставит обновлённую информацию.

Несмотря на то что ракета не достигла орбиты, эта миссия представляет собой значительный шаг вперёд для компании: она помогла продемонстрировать жизнеспособность амбициозного производственного подхода.

В то время как многие космические компании для создания различных деталей используют 3D-печать, Relativity фактически полностью перешла на эту стратегию, подчёркивает CNBC. Компания считает, что её подход позволит создавать ракеты орбитального класса гораздо быстрее, чем традиционные методы, поскольку для этого требуется на тысячи деталей меньше, а изменения можно вносить с помощью программного обеспечения. Предприятие, расположенное в Лонг-Бич, Калифорния, намерено создавать ракеты из сырья всего за 60 дней.

Высота Terran 1 составляет 110 футов, девять двигателей приводят в движение нижнюю первую ступень, и один двигатель приводит в движение верхнюю вторую ступень. Двигатели Aeon изготовлены методом 3D-печати, а в качестве топлива ракета использует жидкий кислород и жидкий природный газ. Около 85% этой первой ракеты Terran 1 было изготовлено методом 3D-печати.

Компания Relativity оценивает стоимость Terran 1 в $12 миллионов за запуск. Ракета рассчитана на доставку около 1250 кг на низкую околоземную орбиту. Это ставит Terran 1 в раздел «средней грузоподъёмности» американского рынка запусков, между Electron компании Rocket Lab и Falcon 9 компании SpaceX как по цене, так и по возможностям.

Дебютный запуск не нёс полезной нагрузки или спутника внутри ракеты, отмечает телеканал. При этом Relativity подчёркивает, что запущен был только прототип. Relativity уже работает над преемником Terran 1 — более крупной многоразовой линией ракет под названием Terran R.

На сегодняшний день компания привлекла более $1,3 млрд. И она продолжает расширять своё присутствие: штаб-квартира и завод находятся в Калифорнии, испытательные стенды для двигателей — в Миссисипи, а космодром — во Флориде, пишет телеканал CNBC.