“Можно мочить”: развеян многолетний миф о реакции Манту

Только что стала известна информация, которая перевернет с ног на голову жизнь буквально каждого. Оказывается тест Манту – укол, который ставили всем в школе, мочить было можно, сообщает портал RT.

Журналисты пообщались с иммунологом Ольгой Поповой. Благодаря рассказу доктора и был развеян многолетний миф о реакции Манту.

Заблуждение о том, что попадания воды на тест Манту нужно избегать, родилось еще в семидесятых годах прошлого века. Тогда для диагностики туберкулеза использовалась проба Пирке, которые наносили на поверхность кожи. Для того, чтобы состав не смылся, пациентам и запрещали принимать душ.

Современная же реакция Манту уже вводится под кожу. Поэтому личную гигиену соблюдать получится.

Но, разумеется, нужно знать меру: душ принимать быстрый, комнатной температуры и без использования геля для душа. Также нужно быть достаточно аккуратным с местом укола, куда был веден тест Манту.

“Можно мочить, но нельзя механически повреждать, то есть тереть, чесать, заклеивать пластырем, тереть мочалкой”, – поделилась тайной медик.

Кроме того, на несколько дней нужно забыть о купании в бассейне или походах в баню. Переувлажнение кожи в месте, где сделан тест Манту, может ошибочно дать ложноположительный результат.