С чем носить леопардовый принт в 2023 году: советы стилиста

Весна — это время

перемен, экспериментов и поиска новых решений. Так, один из самых простых

способов поднять настроение и попробовать что-то “новенькое” — это обновить

гардероб. Стилист Андрей Проявкин вместе с изданием “Подмосковье сегодня” обсудили несколько идей.

Так, леопардовый

принт, хоть и кажется агрессивным, может стать отличным дополнением к базовому

гардеробу. Самое главное — выбрать правильное сочетание, найти баланс между

смелостью и вульгарностью. Стилист советует начать с леопардовой юбки длины

миди. По его мнению, ее легко стилизовать в универсальный образ.

Говоря о сочетаниях

леопарда с другими цветами, Проявкин называет важное правило. К леопарду лучше

всего подойдут его составные цветы — черный, песочный и коричневый. Лучше всего

выбрать один цвет и использовать только его. Вводить третий или четвертый цвет

— задача сложная даже для стилиста.

Если говорить о

включении леопардового принта в кэжуальные образы, лучше всего он сочетается с

джинсой. Например, накинуть на леопардовое платье куртку из денима, а на ноги

надеть кроссовки. В таком образе не останется ни намека на вульгарность.

“Получается

очень сбалансированный образ, но не скучный”, — комментирует стилист.