С чем носить леопардовый принт в 2023 году: советы стилиста
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Весна — это время
перемен, экспериментов и поиска новых решений. Так, один из самых простых
способов поднять настроение и попробовать что-то “новенькое” — это обновить
гардероб. Стилист Андрей Проявкин вместе с изданием “Подмосковье сегодня” обсудили несколько идей.
Так, леопардовый
принт, хоть и кажется агрессивным, может стать отличным дополнением к базовому
гардеробу. Самое главное — выбрать правильное сочетание, найти баланс между
смелостью и вульгарностью. Стилист советует начать с леопардовой юбки длины
миди. По его мнению, ее легко стилизовать в универсальный образ.
Говоря о сочетаниях
леопарда с другими цветами, Проявкин называет важное правило. К леопарду лучше
всего подойдут его составные цветы — черный, песочный и коричневый. Лучше всего
выбрать один цвет и использовать только его. Вводить третий или четвертый цвет
— задача сложная даже для стилиста.
Если говорить о
включении леопардового принта в кэжуальные образы, лучше всего он сочетается с
джинсой. Например, накинуть на леопардовое платье куртку из денима, а на ноги
надеть кроссовки. В таком образе не останется ни намека на вульгарность.
“Получается
очень сбалансированный образ, но не скучный”, — комментирует стилист.
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