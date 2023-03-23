 

Кандидат в президенты США от республиканцев ДеСантис назвал Владимира Путина военным преступником

23.03.2023, 16:40, Новости дня
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Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис изменил риторику относительно “специальной военной операции” России в Украине, и назвал руководителя Кремля Владимира Путина военным преступником.

Война в УкраинеТакой комментарий ДеСантиса, одного из возможных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии в следующем году, последовал после критики со стороны однопартийцев из-за его высказывания о действиях РФ в Украине, которую он назвал “территориальным спором”.

Сейчас губернатор Флориды значительно изменил тон о действиях РФ и заявил в интервью журналистам, что Путин является “военным преступником”, который должен нести ответственность.

Также ДеСантис уточнил свою позицию о поддержке Штатами Украины и заявил, что “если бы я мог щелкнуть пальцами, то отдал бы Украине 100 процентов”.

– Но реальность такова, что вмешательство Америки с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой. Итак, именно это я и пытался донести, но Россия была неправа, вторгаясь. Они были неправы, захватив Крым, – убежден политик.

Также ДеСантис сказал журналисту, что, по его мнению, Украина победит в этом военном конфликте.

– Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо, – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение предоставления Штатами помощи Украине в отражении действий РФ, поскольку это необходимо для предотвращения мировой войны.

Кроме того, президент США Джо Байден считает оправданным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина из-за военных преступлений.


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