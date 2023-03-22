В Китае готовят к сдаче в эксплуатацию гигантский круизный лайнер на 6500 пассажиров

Первый крупный круизный лайнер китайской постройки, как ожидается, будет сдан в эксплуатацию уже к концу 2023 года. Этот гигантский корабль сможет вместить более 6500 пассажиров, в расположении которых будет зона отдыха общей площадью около 40 тысяч квадратных метров, включая рестораны, театры, аквапарки и тренажёрные залы, а также специальный медицинский центр, передаёт CGTN.

Ожидается, что первый крупный круизный лайнер отечественной постройки в Китае будет сдан уже к концу 2023 года, поскольку работы по его внутреннему оснащению и настройке оборудования идут полным ходом.

Этот корабль общей длиной 323,6 метра и высотой 70 метров сможет вместить более 6500 пассажиров, что является прорывом в строительстве крупномасштабных круизных лайнеров в Китае.

Общая площадь расположенных на корабле общественных зон отдыха составляет 40 тысяч квадратных метров, включая множество ресторанов, театров, торговых площадей, аквапарков, тренажёрных залов и других мест для отдыха.

Для обеспечения безопасности пассажиров на корабле также находится медицинский центр, который будет оснащён консультационными кабинетами, а также операционными и рентгеновским оборудованием.

Дата выхода в эфир 19 марта 2023 года.