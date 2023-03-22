 

Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова

22.03.2023, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владимир Литвинов знаком зрителям по сериалам “Бандитский Петербург”, “Две судьбы”, “Верни мою любовь” и многим другим картинам. Он зарекомендовал себя как разноплановый актер, но чаще всего играл волевых и сильных духом персонажей. Эти же черты всегда были свойственны артисту и в реальной жизни.

Судьбу Владимира Литвинова нельзя назвать безоблачной. Он часто сталкивался с непростыми испытаниями и был вынужден проявлять стойкость характера. С первыми трудностями будущему актеру пришлось столкнуться еще в детстве. Он рано потерял отца, часто был предоставлен сам себе и далеко не сразу смог найти свой путь в жизни. Прежде чем стать артистом, Литвинов успел не только поступить в политехнический институт, но и отслужить в армии.

Успех в карьере тоже дался Владимиру Литвинову с большим трудом. Долгое время после окончания учебы ему приходилось довольствоваться эпизодическими ролями. А в конце 80-х актер получил жуткое ранение на съемках фильма “За всё заплачено” и едва не погиб. Литвинов напоролся на металлическую антенну во время съемочного процесса и перенес несколько операций.

В личной жизни, как и в карьере, артисту повезло далеко не сразу. Первой женой звезды стала преподавательница “Гнесинки” Наталья. В браке у пары родились двойняшки – сын и дочь. Несмотря на появление наследников, союз довольно быстро распался. А позже случилось страшное. 11-летний сын экс-супругов погиб в результате автокатастрофы. После трагедии Наталья увезла дочь в Эстонию, а Владимир много лет не общался с наследницей.

Второй брак Владимира Литвинова тоже оказался неудачным. Супруга актера перебралась в Германию, а он отказался ехать вместе с ней. К счастью, после двух разводов звезде наконец удалось наладить личную жизнь. На очередных съемках артист встретил экономиста Елену, которая моложе его на 19 лет. Влюбленные поженились и создали крепкую семью. В 1992 году у пары родился сын Арсений, а в 2009-м на свет появилась дочь Аксинья. К тому моменту актеру было уже 58 лет. Сегодня Владимир Литвинов продолжает сниматься, а все свободное время проводит рядом с близкими.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.21 / Стало известно, зачем у россиян выкупают чеки из магазинов

13.02.21 / В Украине на следующей неделе вернут адаптивный карантин, но с новым разделением на зоны

06.07.21 / Власти Камчатки заявили об отсутствии данных о падении Ан-26 в море

22.06.21 / Подросток, упавший с канатной дороги в Харькове, пришел в себя и начал самостоятельно дышать – мать

16.08.21 / На Гаити число погибших в результате землетрясения достигло почти 1300 человек

06.11.20 / “Украина – не больная, она была слишком скромной”. Зеленский анонсировал национальный аудит

01.01.22 / Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19

14.03.22 / Одноклассники зафиксировали рекордный приток аудитории

07.08.20 / В Генштабе РФ пригрозили ядерным оружием в случае ракетной атаки против России или ее союзников

10.09.21 / Китайцы ищут укрытия от радиации на Марсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика