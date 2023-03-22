 

“Не могу поверить, что это произошло”: как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна

22.03.2023, 13:10, Новости дня
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Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера Армена Джигарханяна. Их брак продлился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го, а развод был громкий. Как сегодня, спустя два с лишним года после кончины Армена Борисовича, живет его бывшая супруга?

Виталина Викторовна – одна из самых востребованных пианисток страны. Каждый ее концерт – сенсация. Каждое выступление – фурор. Когда она играет на рояле, то люди не могут сдержать слез радости. Ведь она поцелована Богом! Говорят, что это не пальцы смертного скользят по клавишам, а ангелы касаются их крыльями.

У Цымбалюк-Романовской серьезный классический репертуар. Например, она прекрасно исполняет Сонату Бетховена №13 (ми-бемоль мажор), которая была написана в 1801 году и посвящена ученице композитора — княгине Софии Лихтенштейн.
Но именно гениальная игра Виталины считается эталонной. Ученикам музыкальных школ надо пересматривать эту запись, чтобы видеть, к чему надо стремиться. Хотя подобного виртуозного владения инструментом трудно добиться.

Очередной концерт знаменитая киевская пианистка дала в московском Доме Рахманинова. “Не могу поверить, что это произошло, но я очень счастлива и благодарная каждому, кто провел со мной этот вечер”, – делится Виталина переполняющими ее эмоциями. А люди, которые были на выступлении, уверены, что это было главное музыкальное событие весны, о котором еще долго будут говорить.


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