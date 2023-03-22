Роботы, серфинг и кино: какие патенты регистрируют московские инновационные компании

Благодаря мерам поддержки в Москве созданы комфортные условия для развития предпринимательства и изобретение патентов. Столица предоставляет инновационному бизнесу субсидии, льготные кредиты со сниженной ставкой, помогает наладить производство и найти партнеров как в России, так и за границей.

Изобретения наиболее востребованы в медицине, промышленном производстве, сфере развлечений. Значительных успехов Москва достигла и в сфере робототехники.

Уже сегодня роботизированные комплексы повсеместно применяются на складах и производствах. Использование высоких технологий позволяет ускорить логистические процессы и снизить риски травмирования работников.

В Москве одним из разработчиков роботизированных систем для логистических задач является компания “Робосиви”. Предприятие выпускает робота-штабелера, робота-тягача и высотных погрузчиков для работы со стеллажами. Продукция компании востребована в России и за границей.

Генеральный директор ООО “Робосиви” Азиз Бейтуллаев отметил, что наличие патента всегда повышает стоимость технологической компании и стартапа.

“Сейчас начали появляться программы по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, что особенно актуально для начинающих предпринимателей. Возможность уже на моменте разработки монетизировать технологии дает огромный толчок для развития бизнеса”, – приводит мнение предпринимателя газета “Ведомости”.

Еще одна инновационная разработка – тренажер искусственных волн. С его помощью можно покататься на серфе и быстро отработать технику. Собственное производство таких технологий появилось в России в 2013 году.

В портфеле компании “Ворлдэкс групп” – 11 патентов на разработки в области серфинга. Гендиректор компании Александр Абрамов отметил, что систему Worldex Sport можно внедрить почти в любую чашу бассейна. К тому же они менее энергозатратны, чем западные системы.

“При этом наше оборудование как минимум в 3–5 раз дешевле, чем европейские или американские разработки”, – сказал Абрамов.

В сфере развлечений выделяется компания JoyMechanix. Она производит высокотехнологичное оборудование для телевидения и кино. 3D, 2D и 1D системы движения камеры на тросах можно применять на спортивных трансляциях, съемках фильмов и других подобных мероприятиях.

Патент представляет собой гибридный электрооптический кабель сверхмалого диаметра. Благодаря гибкости он может выдержать большие нагрузки, рассказал гендиректор JoyMechanix Алексей Ермишин.

Московским предприятием будет проще получить льготные инвестиционные кредиты, сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Столица освободила такие компании от предоставления данных по объему выручки и численности работников.