 

“В жизни совсем не такой, как на экране!”: как без макияжа и перьев выглядит 55-летний Киркоров

21.03.2023, 11:52, Новости дня
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Филипп Киркоров готовится к 56-летию и серии концертов в Москве и Петербурге. Он похудел, помолодел, похорошел. Говорит, что хочет выглядеть на экране и сцене безупречно и эстетично. Его профессия обязывает быть в постоянном напряжении – надо выглядеть “на все сто”, помнить, что всегда находишься под прицелом камер и взглядов… Вот и старается он и одеваться дорого, и быть ухоженным от волос до самых кончиков. И ему это удается!

“Даже если я, спрятавшись за темными очками, сижу в VIP-зале аэропорта, то все равно понимаю, что на меня смотрят, – признался Филипп корреспонденту “Дни.ру”. – И я не имею права даже позволить подумать окружающим людям, что я – не в форме. Про меня никогда не скажут: “Ой, смотрите, Киркоров-то в жизни совсем не такой, как на экране!” И это стремление постоянно выглядеть идеально уже в крови, вошло в привычку с годами. Я понимаю, что не имею права появиться на улице непричесанным, плохо одетым, даже если всего-навсего вышел погулять с собачкой. Хотя, признаюсь, порой хочется надеть спортивный костюм и не думать о внешнем виде”.

Правда, яркий гламурный стиль Киркорова не всем понятен. Так модный эксперт Алена Долецкая как-то прямо в глаза прямо сказала королю российской эстрады: “Ты одет как из недорого привокзального порномагазина Берлина!”

“Я до сих пор не могу понять, почему именно из Берлина – там есть города, где все покруче с этими делами обстоит – Франкфурт-на-Майне, например, Гамбург, – смеется Лучезарный. – Да и попа у меня больше, чем у немецких актеров фильмов для взрослых”.


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