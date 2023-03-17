 

АТОР: Российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию

17.03.2023, 4:00, Новости дня
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Российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию, однако турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к летним турам в эту страну, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

В АТОР сообщили, что работающие по Турции туроператоры пока не пересматривают свои полетные программы на лето в эту страну, передает ТАСС.

В Ассоциации туроператоров РФ пояснили, что если решение о запрете заправки и технического обслуживания российских самолетов американского производства властями Турции и правда официально принято, то оно, по большей части, может повлиять на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартеры. По мнению экспертов, исходя из опубликованного турецким изданием AirportHaber списка самолетов, туроператорскую перевозку возможный запрет затрагивает в наименьшей степени.

Вместе с этим в АТОР отметили, что решение властей Турции может негативно сказаться на авиационном взаимодействии двух стран, поскольку на предстоящий летний сезон квота для выполнения полетов между Россией и Турцией была значительно увеличена по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в Ассоциации туроператоров РФ считают, что турбулентность на рынке может негативно сказаться на глубине бронирований и интересе россиян к летним турам в Турцию.

Ранее турецкое профильное издание AirportHaber сообщило, что власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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