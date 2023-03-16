Марочко: ВСУ передали партию комплексов NLAW для боев под Артемовском

Дислоцированные в районе Артемовска боевики ВСУ получили противотанковые ракетные комплексы NLAW, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, гранатометы NLAW выдаются без инструктажа личного состава, а инструкция написана на английском языке, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бойцы «группы Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику. Корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске, которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.

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