Марочко: ВСУ минируют купянское направление минами западного производства

Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт со ссылкой на собственные источники заявил, что ВС РФ обнаружили на купянском направлении на бывших позициях ВСУ как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства, передает РИА «Новости».

По его словам, мины в основном американские, производства Германии и Франции, также есть без маркировки, похожие на советские.

Ранее украинские военные в ночь на среду обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин.

—