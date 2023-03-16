Марочко: ВСУ минируют купянское направление минами западного производства
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Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники заявил, что ВС РФ обнаружили на купянском направлении на бывших позициях ВСУ как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства, передает РИА «Новости».
По его словам, мины в основном американские, производства Германии и Франции, также есть без маркировки, похожие на советские.
Ранее украинские военные в ночь на среду обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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