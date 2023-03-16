Мировые цены на нефть начали коррекционный рост после падения днем ранее

Мировые цены на нефть начали подниматься на 1% в рамках коррекции после сильного падения накануне.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.48 увеличивается на 0,98%, достигая 74,41 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,95%, до 68,25 доллара, передает РИА «Новости».

В среду стоимость Brent упала на 4,9% (ниже 72 долларов за баррель), а WTI – на 5,2% (ниже 70 долларов), это произошло впервые с 2021 года.

Падение котировок следовало за снижением фондовых рынков. Пессимизм здесь был связан с проблемами в банковском секторе: в США закрылись несколько банков, среди них Silicon Valley Bank (SVB), а на этой неделе возникли опасения по поводу одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, акции которого подешевели на 24% после сообщения главного акционера – саудовского Saudi National Bank – об исключении возможности предоставления дополнительной финансовой помощи.

«Технические потери для нефтяных графиков вкупе с негативной тенденцией, вероятно, придали смелости «медведям». Скорее всего, нефть останется волатильной», – цитирует Bloomberg старшего сырьевого трейдера Marex Райана Фицмориса.

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