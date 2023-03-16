Президент Сирии Асад допустил подписание соглашения о сотрудничестве с Россией в экономике в ближайшие недели
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Сирия в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно, сообщил сирийский президент Башар Асад
По его словам, в данный момент проходит рассмотрение проектов. Каждый проект будет оцениваться по отдельности, это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами, передает РИА «Новости».
Асад добавил, что во время переговоров в Москве комиссия двух стран нескольких дней рассматривала ряд проектов. После подписания соглашения заинтересованные компании смогут подать заявку для участия в них.
Резюмируя, он заверил, что в то же время станет ясна фактическая стоимость проектов.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что объем торговли между Россией и Сирией по итогам прошлого года увеличился на 7%.
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