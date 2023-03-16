 

Reuters: Инспекторы МАГАТЭ выявили на ливийском полигоне недостачу около 2,5 т урана

16.03.2023, 6:45, Новости дня
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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выявили на ливийском полигоне недостачу около 2,5 т урана, сообщило Reuters со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам генерального директора МАГАТЭ, во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии выявили на ливийском полигоне недостачу десяти заявленных бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Глава МАГАТЭ выразил беспокойство потенциальными последствиями случившегося для ядерной безопасности.

Напомним, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские власти делают все, чтобы замести следы подготовки «грязной бомбы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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