 

Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной

16.03.2023, 6:45, Новости дня
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Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.

В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором, передает ТАСС.

В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.

Напомним, 1 марта США получили от РФ уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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