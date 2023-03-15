Общество: У России есть аппараты, способные поднять со дня моря американский беспилотник MQ-9

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что их вооруженные силы могут «никогда не достать» беспилотник MQ-9, упавший у берегов Крыма. Почему в данном случае сильнейшая в мире американская армия совершенно бессильна, какие секреты может нести этот БЛА и с какими сложностями придется столкнуться российским специалистам?

«Мы сделали все, чтобы минимизировать ценность упавшего MQ-9 с разведывательной точки зрения, – сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. – Однако мы не уверены, что мы когда-либо сможем поднять этот аппарат [со дна моря]».

Таким образом, политическое руководство США дало понять, что предельно серьезно восприняло опасность попадания беспилотника «в чужие руки» – например, руки российских военных. И их опасения тут же подтвердили российские официальные лица.

«Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника», заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Более того, есть основания полагать, что сама операция по подъему аппарата (или его обломков) началась еще 14 марта, сразу после инцидента с MQ-9. В ряде Telegram-каналов появились записи переговоров российских моряков, участвующих в поисках аппарата.

MQ-9 упал в непосредственной близости от крымского побережья, но точные координаты публично пока не озвучивались. Можно ли предполагать, что США способны предпринять некую специальную операцию по его подъему? С высокой вероятностью – нет, и именно об этом, по сути, и говорит признание представителя Белого дома.

Во-первых, для подводной операции такого масштаба нужны специальные корабли, оснащенные соответствующим оборудованием. Конечно, они есть в распоряжении США – вот только это военные корабли, а в соответствии с Конвенцией Монтре во время боевых действий проход через Босфор (в Черное море) запрещен. Значит, и американские военные корабли туда не попадут.

Во-вторых, с высокой вероятностью Россия сможет организовать подобные поиски гораздо раньше, чем США. «Технические возможности для этого есть», – говорит Николай Патрушев.

«Могу предположить, что разбившийся американский беспилотник находится на глубине около километра. У РФ действительно есть в распоряжении глубоководные аппараты, способные его поднять, – не целиком, конечно, но обломки можно найти с большой вероятностью, – говорит газете ВЗГЛЯД капитан третьего ранга запаса Максим Климов. – Например, это в состоянии сделать компания «Южморгеология», которая известна подъемом черного ящика потерпевшего катастрофу над Черным морем Ту-154».

Впрочем, в РФ существуют как минимум несколько компаний, обладающих автономными (необитаемыми) аппаратами, способными работать на глубинах Черного моря. То есть как минимум до трех тысяч метров.

Есть такие аппараты и у государственных структур, например, МЧС, не говоря уж о ВМФ РФ и знаменитом ГУГИ (Главном управлении глубоководных исследований). О технической возможности поднять аппарат заявил и глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

Специалисты по глубоководным исследованиям, с которыми пообщалась газета ВЗГЛЯД, отмечают, что главной сложностью с чисто технической точки зрения будет не поднять аппарат (или его обломки), а найти его. Даже если точно известно место падения беспилотника, скорее всего, точка на морском дне, где теперь находится MQ-9, находится где-то в стороне. Для поисков и исследований придется учесть морские течения, а также привлечь специализированную технику – специальные подводные аппараты, оснащенные гидролокаторами.

Осталось ответить на вопрос – а ради чего вообще поднимать этот беспилотник? Стоит ли овчинка выделки, ведь операция по подъему аппарата может оказаться весьма дорогостоящей? Какие секреты и тайны он может содержать? Что могли бы в нем обнаружить российские спецслужбы и инженеры?

Как заявляют в Пентагоне, MQ-9 не был вооружен – и это значит, что он выполнял исключительно разведывательное задание. Но системы вооружений в данном случае не столь критически важны, как системы связи и информации.

Прежде всего, столь современный БЛА содержит многочисленные электронные системы и компоненты, как встроенные, так и сменные. В частности, речь идет о системах связи, оптических и радиоэлектронных датчиках, радарах, передатчиках и прочих подобных устройствах.

Конечно, после пребывания в морской воде все они будут не в рабочем состоянии, однако даже в таком виде могут быть интересны для российской разведки.

Особенно много информации можно почерпнуть, изучив систему управления аппаратом, его компоновку, архитектуру, инженерные решения и даже материалы, использованные для фюзеляжа и плоскостей.

И тут стоит вернуться к тому, где именно находятся обломки упавшего беспилотника. Вопрос принципиальный – если они находятся в российских территориальных водах, то проблема только техническая. По сути, эти обломки становятся собственностью российского государства.

Однако если аппарат в международных водах, все меняется. Беспилотник в таком случае остается собственностью Соединенных Штатов, и открытая попытка его подъема вызовет международный скандал. Тут можно вспомнить о сверхсекретной операции под кодовым названием «Азориан» по подъему советской атомной подводной лодки, проведенной США в 1974 году. Операция хранилась в глубокой тайне именно по причине ограничений на работу с чужой (в данном случае советской) собственностью, находящейся на океанском дне.

Заявления российских официальных лиц о возможности и желательности подъема MQ-9 с высокой вероятностью являются признаком того, что беспилотник находится именно в российских терводах, под полным контролем в том числе ВМФ России. А значит, скорее всего, у специалистов российского ВПК действительно есть все шансы изучить секреты американского беспилотника, причем на полностью законной основе.

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