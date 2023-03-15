 

Песков опроверг обвинения в сбросе топлива на БПЛА США

15.03.2023, 20:05, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» отверг обвинения в связи с тем, что падение американского беспилотника в Черное море и якобы сброс топлива на него (о котором утверждают США) были неэкологичными.

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично», – приводит его слова ТАСС.

 В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол РФ в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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