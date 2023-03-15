 

Путин: Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России

15.03.2023, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совместные усилия РФ и Сирии внесли большой вклад в международную борьбу с терроризмом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле.

Он отметил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте, двусторонние отношения развиваются, передает ТАСС.

Благодаря общим усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.

Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / В РФ предложили ввести сертификаты для бедных

08.10.20 / El Periódico – в правительстве Венесуэлы заявили, что Швейцария признала Мадуро

18.01.22 / Пользователи WhatsApp получат возможность рисовать на фотографиях

01.01.21 / До марта 2022 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 23 млн человек – Ляшко

05.06.21 / Кулеба назвал страны, которые принимают украинские бумажные COVID-сертификаты

08.09.20 / Пушков отреагировал на обращение Охлобыстина к Путину

09.12.21 / Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

04.12.21 / Работы по спасению базилики Сан-Марко приостановлены из-за итальянской бюрократии

22.07.21 / “Стильный”, “Мажор”. В сети комментируют новый образ Потапа

21.07.21 / КПРФ отказалась от соглашения о санитарной безопасности во время предвыборной кампании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика