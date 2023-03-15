Путин: Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России
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Совместные усилия РФ и Сирии внесли большой вклад в международную борьбу с терроризмом, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле.
Он отметил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте, двусторонние отношения развиваются, передает ТАСС.
Благодаря общим усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.
Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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