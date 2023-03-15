Мишустин: РФ является «чемпионом мира» по количеству введенных против нее санкций

Россия является «чемпионом мира» по количеству введенных против нее санкций, но при этом в стране наблюдается рост экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией КПРФ.

По его словам, в период, когда Россия является чемпионом мира по количеству санкций, которые когда-либо применяли против какой-либо страны, «нам надо было в первую очередь удержать экономику и сбалансировать все отрасли», передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что правительство продолжает вести работу по выходу на «рост экономики, который уже продолжается несколько месяцев».

Ранее Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития страны, заявил, что власти РФ сумели не допустить негативного развития в экономике.

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