 

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о росте призывов к насилию в зоне спецоперации

15.03.2023, 15:51, Новости дня
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Призывы к насилию, противоправным акциям и антироссийская пропаганда возросли кратно в условиях спецоперации, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, на первый план со времени начала СВО вышли вопросы безопасности государства и граждан. Так, желающих нарушить спокойствие россиян, посеять страх и панику стало достаточно много, а приемы все изощреннее, передает ТАСС.

Краснов отметил, что антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным публичным акциям возросли кратно.

Ранее сообщалось, что Украина сожгла собственный истребитель ради антироссийской пропаганды 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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