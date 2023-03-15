Генпрокурор Игорь Краснов заявил о росте призывов к насилию в зоне спецоперации

Призывы к насилию, противоправным акциям и антироссийская пропаганда возросли кратно в условиях спецоперации, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, на первый план со времени начала СВО вышли вопросы безопасности государства и граждан. Так, желающих нарушить спокойствие россиян, посеять страх и панику стало достаточно много, а приемы все изощреннее, передает ТАСС.

Краснов отметил, что антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным публичным акциям возросли кратно.

Ранее сообщалось, что Украина сожгла собственный истребитель ради антироссийской пропаганды

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