 

В Пентагоне заявили, что США продолжат летать там, где позволяет международное право

15.03.2023, 15:50, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение над Черным морем, словами о том, что беспилотники США будут летать там, где это разрешено международным правом.

Он попросил не заблуждаться по этому поводу, отметив, что США продолжают выполнять полеты в разрешенных международным правом местах, передает ТАСС.

Россию Остин попросил выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально.

В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. После этого БПЛА упал в Черное море, в Белом доме позже заявили, что навряд ли смогут достать обломки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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